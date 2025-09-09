El equipo argentino de Copa Davis ya se encuentra en Groningen, Países Bajos, listo para disputar la serie que definirá uno de los siete clasificados a las Finales (Italia ya está adentro), que se realizarán en Bolonia a fines de noviembre. Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Andrés Molteni, Francisco Comesaña llegaron primero y Horacio Zeballos, campeón del US Open en dobles, arribó en el día de hoy, recibido cálidamente por el equipo comandado por Javier Frana.

El que encabezó el recibimiento fue justamente el capitán, que expresó su alegría por la conquista de Zeballos en el Abierto de los Estados Unidos: “Es una alegría enorme. Claro que cambia, nos cambia porque a él le cambia. Estos triunfos uno los vive porque sabés lo que representa para ese jugador y para esa familia”, dijo. Además, subrayó el liderazgo de Cebolla dentro del equipo: “Para nosotros Horacio es un fenómeno, es el número uno, es uno de nuestros líderes también en el grupo y eso va más allá de si gana o pierde", expresó.

El equipo realizó su primer entrenamiento ayer en el Martiniplaza de Groningen, donde se llevará a cabo la serie. Tomás Etcheverry fue uno de los que comentó sobre la cancha, señalando que aún no está del todo firme: "La superficie está recién pintada y con el paso de los días se irá acomodando, el primer entrenamiento en las series siempre es para aflojar un poco las piernas después del viaje", comentó el platense.

Por el lado de los locales, el capitán Paul Haarhuis convocó a Jesper de Jong, Botic Van de Zandschulp, Guy Den Ouden, Sander Arends y Sem Verbeek para esta decisiva serie. Recordemos que Tallon Griekspoor, el neerlandés mejor rankeado, no forma parte de la convocatoria. El orden de los partidos se definirá mediante sorteo el jueves 11 de septiembre a las 7 de la mañana, hora argentina. La serie se disputará entre el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre.