¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 09 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Cuenta regresiva

Con Zeballos recién llegado, Argentina se prepara el duelo ante Países Bajos buscando las Finales de la Copa Davis

El equipo capitaneado por Javier Frana se completó con el arribo del doblista que se consagró en el US Open y se prepara en Groningen para enfrentar a los neerlandeses con el objetivo de ser uno de los que saque boleto a las Finales.

Por Juan Sáber
Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 13:54
PUBLICIDAD
El recibimiento de Frana para Zeballos tras su consagración en el US Open. (Foto: AAT)

El equipo argentino de Copa Davis ya se encuentra en Groningen, Países Bajos, listo para disputar la serie que definirá uno de los siete clasificados a las Finales (Italia ya está adentro), que se realizarán en Bolonia a fines de noviembre. Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Andrés Molteni, Francisco Comesaña llegaron primero y Horacio Zeballos, campeón del US Open en dobles, arribó en el día de hoy, recibido cálidamente por el equipo comandado por Javier Frana.

El que encabezó el recibimiento fue justamente el capitán, que expresó su alegría por la conquista de Zeballos en el Abierto de los Estados Unidos: “Es una alegría enorme. Claro que cambia, nos cambia porque a él le cambia. Estos triunfos uno los vive porque sabés lo que representa para ese jugador y para esa familia”, dijo. Además, subrayó el liderazgo de Cebolla dentro del equipo: “Para nosotros Horacio es un fenómeno, es el número uno, es uno de nuestros líderes también en el grupo y eso va más allá de si gana o pierde", expresó.

El equipo realizó su primer entrenamiento ayer en el Martiniplaza de Groningen, donde se llevará a cabo la serie. Tomás Etcheverry fue uno de los que comentó sobre la cancha, señalando que aún no está del todo firme: "La superficie está recién pintada y con el paso de los días se irá acomodando, el primer entrenamiento en las series siempre es para aflojar un poco las piernas después del viaje", comentó el platense.

Por el lado de los locales, el capitán Paul Haarhuis convocó a Jesper de Jong, Botic Van de Zandschulp, Guy Den Ouden, Sander Arends y Sem Verbeek para esta decisiva serie. Recordemos que Tallon Griekspoor, el neerlandés mejor rankeado, no forma parte de la convocatoria. El orden de los partidos se definirá mediante sorteo el jueves 11 de septiembre a las 7 de la mañana, hora argentina. La serie se disputará entre el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD