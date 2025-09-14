Unión sigue en lo más alto e Instituto volvió a respirar en Córdoba

La octava fecha del Torneo Clausura entregó emociones en simultáneo con dos partidos clave: en La Plata, Unión derrotó 3-1 a Gimnasia y Esgrima, mientras que en Alta Córdoba, Instituto se reencontró con la victoria tras seis jornadas y superó 2-0 a Argentinos Juniors.

En el estadio Juan Carmelo Zerillo, el Tate de Leonardo Madelón volvió a mostrar su solidez y se impuso con autoridad. Mateo Del Blanco abrió el marcador a los 2 minutos del complemento, Cristian Tarragona amplió a los 11 y Mauricio Martínez liquidó a los 16, en una ráfaga que dejó sin reacción al Lobo, que apenas había empatado transitoriamente gracias a Marcelo Torres a los 6’.

Con este triunfo, Unión acumula cuatro partidos sin perder (tres victorias y un empate) y trepó a la cima del Grupo A, además de lograr su tercer triunfo consecutivo como visitante. El próximo viernes recibirá a Independiente Rivadavia en el estadio 15 de Abril.

La Gloria volvió a festejar después de seis fechas y tomó aire en el Clausura

Instituto derrotó 2-0 a Argentinos Juniors en Alta Córdoba con dos penales y cortó una racha de seis fechas sin triunfos

En el Monumental de Alta Córdoba, Instituto consiguió un triunfo clave para cortar la sequía. La Gloria, dirigida por Daniel Oldrá, venció 2-0 a Argentinos Juniors con dos goles de penal: Alex Luna abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo y Gastón Lodico estiró la ventaja en tiempo de descuento.

El Bicho terminó con nueve jugadores por la expulsión de Nicolás Diez en la segunda parte. El conjunto cordobés volvió a festejar después de seis fechas sin ganar y suma puntos vitales en su pelea por escapar del fondo de la tabla.

Con estos resultados, Unión se afianza en la parte alta del Clausura, mientras que Instituto toma oxígeno en su lucha por mantenerse competitivo.