Adiós prematuro: Samuel Umtiti se retiró del fútbol a los 31 años

Samuel Umtiti sorprendió al mundo del fútbol al comunicar oficialmente su retiro a los 31 años. El defensor francés, que supo brillar en el Barcelona y alcanzó la gloria máxima con la selección de Didier Deschamps en el Mundial de Rusia 2018, colgó los botines tras varios años marcados por las lesiones.

Su último club fue Lille, al que se unió en 2023, aunque los problemas en sus rodillas continuaron condicionando su rendimiento. Antes había jugado en Lecce de Italia, donde logró continuidad tras su salida del conjunto culé.

El momento más alto de su carrera lo vivió en Barcelona, al que llegó en 2016 desde Lyon. Con Messi como compañero, levantó dos títulos de La Liga, tres Copas del Rey y dos Supercopas de España. Con Francia fue protagonista en Rusia 2018, donde anotó el gol en la semifinal frente a Bélgica que metió a los Bleus en la final contra Croacia.

“Después de una intensa carrera con altibajos, ha llegado el momento de decir adiós. Lo di todo con pasión y no me arrepiento de nada. Gracias a los clubes, entrenadores, jugadores y seguidores que me acompañaron en este camino”, expresó en un video publicado en sus redes sociales.

Umtiti inició su carrera en Lyon, donde levantó la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones. También formó parte de la selección que conquistó el Mundial Sub 20 en 2013. Más allá de que las lesiones redujeron su continuidad en los últimos años, su nombre quedará marcado en la historia como campeón del mundo y uno de los defensores centrales más destacados de su generación.