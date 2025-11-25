Catalina, la pequeña de 9 años que sigue internada tras ser atropellada por un patrullero en Plottier ha presentado avances favorables en las últimas horas, reaccionando a algunos estímulos y brindando una enorme esperanza a su familia, amigos y vecinos que han orado todos estos días por ella.

Su madre Paola relató que este martes, a casi una semana del accidente, ingresó como todos los días al Hospital Castro Rendón para ver a su hija, cuando le estaban limpiando sus ojos para que pueda cerrarlos bien, se mantengan así y no se lastime. Sin embargo lo sorprendente ocurrió cuando una de las enfermeras le dijo "la estaba limpiando y abrió los ojos".

Relató que la miró bien para confirmarlo y notó que tenía los ojos un poco más abiertos e incluso llegaba a ver parte de su pupila. "La empecé a tocar, diciéndole que esté tranquila y pidiéndole que si me estaba escuchando mueva los ojos, de un lado para otro. En ese instante, estaba la enfermera mirando y me movió las dos pupilas, a un lado y el otro", relató con detalle su madre visiblemente emocionada tras la primera evolución de su hija.

Contó que tanto ella como la enfermera vieron la reacción así que le siguió hablando, entendiendo que Catalina estaba consciente y escuchándola. Para que haga algo, su madre siguió pidiéndole cosas, que abra más los ojos o que pestañee, para tener una señal de que está entendiendo.

"Abrió un poquito más los ojos, levantó un poco más los parpados, levantó las dos pupilas para abajo y pestañeó", describió y agregó "estoy más que feliz, le están bajando la sedación de a poco, estas son buenas señales, aun con una sedación".

Además de esta enorme novedad, Paola adelantó que en estos días le harán una resonancia a su cerebro para saber si hay daño o no. Esta semana la comunidad se ha concentrado afuera de Hospital realizando una cadena de oración por la pequeña, quien ahora da indicios de que está escuchando y recibiendo todos los mensajes positivos.