Barcelona se transformó en la entidad deportiva con más suscriptores en Youtube

El Barcelona F.C continúa expandiendo su presencia digital y acaba de alcanzar un hito sin precedentes: 23.800.000 millones de suscriptores en YouTube. Con esta cifra, el club catalán se posiciona como líder mundial entre las organizaciones deportivas en la plataforma, superando incluso a la FIFA (23.600.000) y la NBA (23.300.000).

El ascenso en la clasificación es fruto de una estrategia digital consistente. En enero de este año, el Barça ya se había distinguido al ser el primer club deportivo en superar los 20 millones de suscriptores. En aquel momento, solo la FIFA y la NBA tenían cifras superiores.

El último crecimiento se atribuye a los esfuerzos conjuntos de los equipos de medios del club y al éxito de contenidos de alto engagement, como la cobertura del Asian Tour y el Trofeo Joan Gamper 2025, ambos con transmisiones en vivo que impulsaron el alcance global de la marca.

En comparación con otras grandes entidades deportivas, el Real Madrid cuenta actualmente con 18.100.000 millones de suscriptores, LaLiga con 13.100.000 millones y el Liverpool con 11.700.000 millones. Con este nuevo hito, el Barcelona reafirma su liderazgo no sólo en el terreno de juego, sino también en el escenario digital global.