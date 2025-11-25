La FIFA hizo oficial este martes la distribución de los bombos para el sorteo del Mundial 2026, que tendrá lugar el próximo viernes 5 de diciembre en Washington D.C., a partir de las 14. Se conoció que la Selección Argentina estará en el pote número 1, junto con los anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México, y otras potencias del fútbol mundial como España, Francia o Brasil. Además, un cambio en la reglamentación mantendrá en cuadros opuestos a la albiceleste con los ibéricos hasta una hipotética final.

En total el bombo 1 tiene a doce selecciones: los tres anfitriones, Argentina, España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. El formato del sorteo establece que ningún grupo podrá incluir más de un equipo por confederación, excepto la UEFA, que cuenta con 16 plazas. Esta regla también se aplicará en el repechaje, donde los tres equipos de cada cuadro que compitan por las dos plazas del bombo 4 estarán sujetos a esta limitación.

El agregado que complejiza un poco la composición del futuro fixture es que con "la intención de mantener un equilibrio competitivo" las selecciones mejor posicionadas del ranking FIFA se ubicarán en cuadros opuestos. Así, España y Argentina, que ocupan los puestos 1 y 2 respectivamente, no podrían enfrentarse antes de una eventual final. Lo mismo pasará con Francia e Inglaterra, que se ubican en la tercera y cuarta posición.

El sábado 6 de diciembre se realizará una actualización final del calendario con los cruces definidos, las sedes y horarios de cada partido. Según la FIFA, este proceso busca "garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y facilitar que los aficionados de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros", considerando las diferentes zonas horarias.

Así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, República de Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, y los dos clasificados del repechaje.