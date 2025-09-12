Insólito: Barcelona jugará de local en un estadio con capacidad para 6.000 personas

Este fin de semana marca el regreso de las principales ligas europeas tras el parate por fecha FIFA, con LaLiga como una de las protagonistas principales. Como es tradicional, Real Madrid y Barcelona F.C estarán en el centro de la atención, aunque en esta cuarta fecha será precisamente el equipo catalán quien acapare todas las miradas por una situación muy particular que atraviesa.

El Barcelona se encuentra en una circunstancia excepcional para su encuentro de este domingo contra el Valencia. El club deberá disputar el partido en un estadio con capacidad para apenas 6.000 espectadores, una situación inédita para un equipo de su magnitud. Esta limitación se debe a que el Camp Nou continúa en proceso de remodelación, mientras que el Estadio Olímpico de Montjuïc, su sede temporal desde 2023, estará ocupado por un recital.

El estadio Johan Cruyff, allí jugará "El Culé" este fin de semana

Ante esta situación, la directiva blaugrana decidió trasladar el encuentro al Estadio Johan Cruyff, habitualmente utilizado por el Barça B, el equipo femenino y las categorías juveniles. Aunque la capacidad está muy por debajo del mínimo reglamentario de 15.000 espectadores, la Federación Española concedió un permiso especial para su uso excepcional. Debido a la reducida capacidad, el club estableció un sistema restrictivo de acceso: solo podrán participar los 16.151 socios con abonos completos de las temporadas 2023/24 y 2024/25 en Montjuïc, quienes deberán inscribirse por zonas para participar en un sorteo que determinará la asignación de localidades.

Mientras tanto, la vuelta al mítico Camp Nou sigue sin fecha confirmada. Los planes actuales apuntan a que el equipo dirigido por Hansi Flick pueda regresar a su estadio histórico antes de que termine el año, con la intención de utilizarlo tanto para los compromisos de LaLiga como para los partidos de Champions League en condición de local.