En el cierre de la tercera fecha de la Serie A en Italia tuvo un nuevo aporte argentino. Un nuevo golazo de Nicolás Paz le está dando la victoria parcial al Como ante el Genoa. El volante de la Selección Argentina continúa con un gran inicio de su segunda campaña en el fútbol italiano y, con un gran gol de afuera del área, estableció la ventaja de los Lariani, que hasta el momento consiguen la segunda victoria en el campeonato.

A los 13 minutos de juego, el mediocampista recibió de frente un pivoteo de Álvaro Morata y desde allí le imprimió su sello a la jugada. Primero, un gran giro para sacarse de encima a su marcador y quedar perfilado para la zurda. Luego, un zurdazo espectacular al segundo palo, inatajable para el arquero Nicola Leali.

Premio con gol incluido

Justo antes del encuentro, la Serie A había dado a conocer que Paz había obtenido el premio Rising Star de agosto, que se le entrega al mejor jugador sub-23 de cada mes de competencia. Para celebrarlo, y de paso demostrar que su presente futbolístico no es pasajero, el surgido en Real Madrid anotó su segundo gol en el campeonato, octavo como jugador del Como.

El volante nacido en Tenerife pero que representa a Argentina se ha transformado en una fija para Lionel Scaloni en las convocatorias. Desde su primera citación en octubre del 2024, el hijo de Pablo Paz (quien representó a la albiceleste en el Mundial de Francia 1998) no volvió a faltar y ya suma cuatro encuentros oficiales, con una asistencia en su debut en el 6-0 ante Bolivia.