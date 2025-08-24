Nico Paz deslumbra en Italia: golazo y asistencia en el debut

Nicolás Paz confirmó su talento en su estreno oficial en la Serie A. El mediapunta nacionalizado argentino fue la gran figura del Como en el triunfo 2-0 ante Lazio, aportando una asistencia perfecta y un golazo de tiro libre que hizo vibrar al estadio.

El equipo dirigido por el español Cesc Fábregas enfrentó a un rival de peso, que venía séptimo en la temporada pasada. La acción más destacada de Paz llegó al inicio del complemento: recibió en el sector derecho, se sacó de encima a su marcador y filtró un pase impecable que dejó mano a mano al griego Anastasios Douvikas, autor del 1-0.

Pero la frutilla del pastel llegó minutos después. Paz se acomodó para un tiro libre cercano al área y, con su zurda mágica, colgó el balón en el ángulo, imposible para el arquero Ivan Provedel. Con esa jugada, aseguró los primeros tres puntos de la temporada para su equipo y dejó claro que está listo para brillar en Italia.

Con apenas 20 años, Paz ya había mostrado destellos de su calidad en la temporada anterior. Ahora, su arranque en la Serie A lo coloca como uno de los jugadores a seguir, reforzando su lugar en la consideración de la Selección Argentina, donde Lionel Scaloni ya lo ha convocado en varias oportunidades.