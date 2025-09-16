Copa con historia: los duelos más calientes entre argentinos en cuartos de la Libertadores

El fútbol argentino vuelve a tener un enfrentamiento directo en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde las 19, en el José Amalfitani, Vélez y Racing pondrán en marcha una nueva serie entre equipos del país, que quedará inscripta en la rica historia del torneo continental.

No es la primera vez que clubes nacionales se cruzan en esta instancia. Desde 1989, cuando la Libertadores adoptó un formato similar al actual, se disputaron 14 llaves entre argentinos. La estadística muestra que estos choques suelen estar cargados de tensión y que muchas veces terminaron marcando la memoria de los hinchas.

River es el club con mejor balance: ganó siete de las ocho series que jugó contra rivales del país, con triunfos sobre Independiente, Vélez, San Lorenzo, Colón y Banfield. La única mancha fue en el año 2000, cuando Boca lo eliminó en la recordada noche del “Muletazo” de Palermo en La Bombonera.

Racing y Vélez también saben lo que es vivir esta clase de duelos. El Fortín eliminó a Talleres en 2022 y antes se midió con River en dos ocasiones (1995 y 1999), ambas con caída. La Academia, en tanto, sufrió dos recientes eliminaciones frente a Boca: en 2020 y 2023.

Los antecedentes son claros: cada vez que dos equipos argentinos se cruzan en cuartos, la serie promete fútbol intenso, partidos cerrados y momentos que quedan en la memoria. La llave que comienza hoy entre Racing y Vélez no será la excepción.

Todos los cruces entre argentinos en cuartos de final de la Copa Libertadores: