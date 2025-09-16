El Fortín y la Academia, a todo o nada en Liniers por la Copa Libertadores

La Copa Libertadores pone en escena un duelo electrizante y de alto voltaje. Desde las 19, en el José Amalfitani y sin público visitante, Vélez y Racing abrirán la serie de cuartos de final en el único cruce entre equipos argentinos en esta fase. Una llave que promete tensión, chispazos y fútbol del bueno, con el premio mayor de seguir soñando con la gloria eterna.

El Fortín llega en un gran momento. Campeón de la Supercopa Argentina hace apenas diez días, y con la confianza a tope tras eliminar a Fortaleza en octavos (2-0 en el global), el equipo de Guillermo Barros Schelotto sabe que en casa debe imponer condiciones. “Va a ser un partido cerrado, luchado y parejo. La serie se definirá en Avellaneda”, adelantó el Mellizo. Tomás Marchiori será de la partida, aunque Braian Romero no estaría disponible.

Del otro lado aparece la Academia, que también pisa fuerte. Los de Gustavo Costas dejaron en el camino a Peñarol con un global de 3-2 y llegan entonados tras derrotar 2-0 a San Lorenzo en el Clausura, cortando una racha negativa en su estadio. Sin Marcos Rojo ni Bruno Zuculini (expulsados en octavos), Racing apuesta a su idea de siempre: intensidad, ambición y un Martínez encendido arriba. “Vamos a jugar como siempre, lo vamos a buscar”, avisó el DT académico.

El marco está servido: un Amalfitani que quiere rugir con Vélez y una Academia que sueña con dar el golpe fuera de casa para definir en el Cilindro. La Libertadores nunca da respiro, y esta serie promete ser puro nervio hasta el final.

Probables formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana o Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván o Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido