Después del ajustado triunfo del sábado ante Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura, River ya tiene su mirada puesta en la Copa Libertadores. Mientras el equipo dirigido por Marcelo Gallardo se prepara para el partido de ida frente a Palmeiras en el Monumental, se dio a conocer el importante premio económico que está en juego en la serie contra el Verdão.

Si el conjunto de Núñez logra eliminar a los cariocas y avanzar a semifinales, recibirá un premio adicional de 2.3 millones de dólares. Hasta el momento, ya ha recibido U$S5.240.000 por jugar los tres partidos como local en la fase de grupos (1 millón por encuentro) además de U$S990.000 por las tres victorias en esa instancia y U$S1.250.000 por acceder a octavos de final. Con la clasificación a cuartos, River sumó otros U$S1.700.000, acumulando un total de U$S6.940.000 en premios hasta ahora.

Gallardo buscará una nueva semifinal de Copa Libertadores. (Foto: Fotobaires)

De avanzar a la final, el conjunto argentino se aseguraría 7 millones de dólares como subcampeón, mientras que si se consagra campeón embolsaría un total de 24 millones de dólares. En total, sumando todos los premios de las fases, River podría alcanzar un ingreso de U$S33.240.000.

Así se juega la llave entre River y Palmerias

La ida será este miércoles 17 de septiembre en el Monumental, encuentro que se disputará desde las 21.30. Como los brasileños finalizaron mejor colocados en fase de grupos tendrán la revancha de esta llave en su estadio, el Allianz Parque de San Pablo, exactamente una semana después. El duelo también a las 21.30 horas. El Millonario ya sabe que tendrá una baja importante para el choque de ida: Giuliano Galoppo fue expulsado por doble tarjeta amarilla contra Libertad de Paraguay y no podrá estar presente.