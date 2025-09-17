Luego de la igualdad ante Rosario Central del domingo, Boca arranca una nueva semana de entrenamientos con la mira puesta en el duelo frente a Central Córdoba en La Bombonera. En el choque en el Gigante de Arroyito se dio una situación extraña entre Carlos Palacios y Claudio Úbeda, ayudante de campo principal de Miguel Ángel Russo, razón por la que el DT decidió una charla con todo el plantel.

El volante chileno expresó su molestia hacia Úbeda por haber sido reemplazado a los 27 minutos del segundo tiempo. Esta actitud no cayó bien en el cuerpo técnico y Russo busca cortar de raíz que este tipo de situaciones se repitan. A pesar de que no trascendió que Palacios tenga alguna sanción deportiva, la charla con el plantel tiene como objetivo evitar que estas situaciones se repitan frente a las cámaras, ya que afectan la imagen del equipo.

Russo hablará con el plantel para que se corten los reclamos a los cambios.

Los antecedentes de "reclamos" al CT

Recordemos que no es la primera vez que se registran incidentes similares en este semestre. En el encuentro contra Independiente Rivadavia en Mendoza, hace unas semanas, Edinson Cavani le manifestó su disgusto a Úbeda al ser reemplazado, mientras que el episodio de mayor polémica tuvo a Miguel Merentiel como protagonista: el delantero saltó al campo para jugar el segundo tiempo cuando en realidad había sido reemplazado; al darse cuenta, enojado con la decisión, salió corriendo al vestuario y no volvió al banco de suplentes con el resto de sus compañeros.