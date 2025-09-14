El partido que Rosario Central y Boca terminaron igualando en el Gigante de Arroyito por la octava fecha del Torneo Clausura tuvo el especial reencuentro entre Ángel Di María y Leandro Paredes, compañeros durante muchos años en la Selección Argentina, donde fueron campeones de América y del mundo, y con un vínculo de amistad que atraviesa el fútbol. El choque tuvo de todo: abrazo en el túnel antes de entrar, buenos partidos de ambos (Fideo marcó el 1-1 con un gol olímpico), un afectuoso saludo con cambio de camisetas tras el pitido final y hasta alguna patadita durante el encuentro.

El reencuentro tenía un valor especial al ser el primero desde que ambos campeones regresaron al fútbol argentino. Tanto en la previa como tras el duelo, quedó retratada la buena relación de ambos, fundamentales en el ciclo conducido por Lionel Scaloni en la albiceleste y también compañeros en Paris Saint-Germain y Juventus en sus respectivas carreras europeras, donde forjaron una amistad que también involucra a sus familias, unidas desde hace años.

"Es una persona muy especial para mí y mi familia, por la relación que tenemos, que es muy linda. No va a ser fácil y sé que alguna que otra patadita me va a dar, porque él lo hace y le gustan esas cosas", dijo Di María en la previa. Pero lo curioso fue que la patada la dio él a Paredes en el complemento. En un intento por cortarlo en mitad de cancha, Fideo le cometió infracción derribándolo desde atrás. Después del partido, el extremo de 37 años habló de la acción entre risas. "Yo sabía que iba a venir una patada, se la devolví. Es un jugador temperamental. Adentro de la cancha no hay amigos", dijo.

El cambio de casacas en el final

Más allá de lo ocurrido en el partido, la buena onda continuó tras el pitazo final que consumó el 1-1 entre Central y Boca. Ni bien finalizó el juego, ambos fueron a saludarse y volvieron a fundirse en un abrazo que culminó con cambio de camisetas y donde se vio a ambos muy relajados charlando sobre el campo de juego. En un choque que tuvo de todo, este Di María-Paredes fue sin dudas el evento sobre el que giró la tarde noche del Gigante de Arroyito.