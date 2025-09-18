Finalmente, el ciclo de Diego Martínez en Cerro Porteño se terminó tras nueve meses. El entrenador argentino fue despedido del Ciclón luego de empatar 1-1 como local frente al Atlético Tembetary, el último equipo en la tabla de posiciones. La noticia fue comunicada oficialmente por la institución esta mañana. La gente había perdido la paciencia con el DT luego de una mala racha que le quitó el liderazgo de la liga paraguaya y la eliminación en Copa Libertadores a manos de Estudiantes de La Plata.

El club expresó la destitución del argentino en un comunicado oficial: “El Club Cerro Porteño comunica que, en la fecha se han dado por finalizados los vínculos con el entrenador Diego Martínez y su Cuerpo Técnico. Agradecemos por los trabajos, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución”.

A pesar de un buen primer semestre, Martínez comenzó a tambalear en el cargo el último mes. Cerro Porteño resignó la punta tras una racha de cuatro partidos consecutivos sin poder ganar en el torneo local. Además, el Ciclón quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder en octavos de final contra Estudiantes de La Plata en una serie muy pareja que el Pincha se quedó con el 1-0 logrado en Barrio Obrero. La campaña de local fue uno de los detonantes de la salida: la última victoria como local fue el 30 de julio frente a 2 de Mayo. Tras el 1-1 de ayer ante Atlético Tembetary, la gente se fue insultando al DT.

Una mala racha, falta de victorias como local y la eliminación en Libertadores, la combinación letal para Martínez.

Durante su paso por el elenco guaraní, Martínez dirigió un total de 47 partidos, con un saldo de 24 triunfos, 12 empates y 11 derrotas. Tras su salida, el exjugador Jorge Achucarro asumirá interinamente la dirección técnica del club. El final de su etapa en Cerro Porteño guarda similitudes con su salida de Boca: apenas 12 días menor que su ciclo en el Xeneize, donde también dejó el cargo en septiembre con una cantidad de puntos obtenidos fue muy parecida: 81 en el Ciclón contra 76 en el club de La Ribera.