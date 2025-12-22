¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 22 de Diciembre, Neuquén, Argentina
LEGISLATURA NEUQUÉN

Buscan que menores de edad tengan limitado el uso de redes sociales

Presentaron un proyecto de ley para que personas menores de 16 años no puedan acceder a determinados contenidos que circulan a través de las redes sociales. Los detalles de la iniciativa.

Por Redacción

Lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 14:50
Presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de Neuquén para que personas menores de 16 años no puedan acceder a determinados contenidos que circulan a través de las redes sociales. 


Así lo dispone la iniciativa que elevó el particular Juan Carlos Solis, proyecto que en su articulado determina que las propias plataformas deben resguardar a menores de poder visualizar contenido violentos, de corte discriminatorio, que busque generar odio, considerados inapropiados para la edad o que atenten contra su salud mental.


Para ello, la normativa establece que las propias empresas vinculadas a la marca de una red social tienen que implementar políticas de seguridad, de privacidad, acercar herramientas de control a padres y tutores, e informar sobre riesgos y consecuencias que puede implicar el uso de redes sociales. 


Sostiene en sus fundamentos que tanto el uso excesivo como la falta de regulación en materia de acceso a redes sociales puede derivar en trastornos vinculados a la salud mental y física de los usuarios, sobre todo si se trata de personas menores de 16 años de edad. Entre las enfermedades, la iniciativa destaca la ansiedad y la depresión. 


En tanto que también hace mención a los peligros relacionados a situaciones de explotación y acoso a los que pueden estar expuestos los menores a través de las plataformas digitales.

