Presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de Neuquén para que personas menores de 16 años no puedan acceder a determinados contenidos que circulan a través de las redes sociales.



Así lo dispone la iniciativa que elevó el particular Juan Carlos Solis, proyecto que en su articulado determina que las propias plataformas deben resguardar a menores de poder visualizar contenido violentos, de corte discriminatorio, que busque generar odio, considerados inapropiados para la edad o que atenten contra su salud mental.



Para ello, la normativa establece que las propias empresas vinculadas a la marca de una red social tienen que implementar políticas de seguridad, de privacidad, acercar herramientas de control a padres y tutores, e informar sobre riesgos y consecuencias que puede implicar el uso de redes sociales.



Sostiene en sus fundamentos que tanto el uso excesivo como la falta de regulación en materia de acceso a redes sociales puede derivar en trastornos vinculados a la salud mental y física de los usuarios, sobre todo si se trata de personas menores de 16 años de edad. Entre las enfermedades, la iniciativa destaca la ansiedad y la depresión.



En tanto que también hace mención a los peligros relacionados a situaciones de explotación y acoso a los que pueden estar expuestos los menores a través de las plataformas digitales.