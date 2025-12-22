Un vuelco violento que encendió la alarma

La Ruta Provincial 23 volvió a quedar en el centro de la preocupación por la seguridad vial. Durante la madrugada del domingo, una camioneta Toyota SW4 volcó de manera violenta en el sector conocido como La Chichería, entre Villa Pehuenia y Aluminé.

El impacto dejó a dos mujeres fuera del vehículo, tendidas sobre la calzada, mientras la camioneta terminó con daños severos, parabrisas destruido y ventanillas rotas. La escena generó un fuerte despliegue de emergencia y reavivó el debate por las conductas al volante.

Dos mujeres con lesiones graves

En la camioneta viajaban tres personas: el conductor, de 36 años, y dos acompañantes, mujeres de 28 y 15 años. Como consecuencia del vuelco, ambas sufrieron lesiones de carácter grave.

La adolescente fue trasladada desde Aluminé a Zapala y, debido a la complejidad de su cuadro, derivada posteriormente al hospital Castro Rendón de Neuquén capital, donde permanece internada con lesiones internas, fracturas y traumatismos.

La mujer de 28 años también fue derivada al hospital de Zapala para estudios y evaluaciones de mayor complejidad. El conductor quedó internado en Aluminé con lesiones de menor gravedad.

Alcoholemia y causa judicial abierta

Uno de los datos que genera mayor indignación es que los certificados médicos incorporados al expediente consignaron aliento alcohólico al conductor. Si bien aún no se informó el resultado del análisis toxicológico, se realizó la extracción de sangre correspondiente para determinar la presencia de alcohol en sangre.

La causa quedó a cargo del fiscal Marcelo Jofré y el conductor fue notificado en una investigación por lesiones graves culposas en accidente de tránsito. La documentación del vehículo y la licencia de conducir estaban en regla, pero el foco ahora está puesto en su estado al momento del siniestro.

Expulsadas del vehículo y siniestro evitable

Al arribar al lugar, el personal policial constató daños de gran magnitud en la camioneta y presumen que las dos jóvenes habrían salido despedidas por una de las ventanillas durante el vuelco, lo que indica que posiblemente no llevaban colocado el cinturón de seguridad.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30, cuando el vehículo se dirigía desde Villa Pehuenia hacia Aluminé y volcó a unos 10 kilómetros de llegar a destino.

Peritajes y responsabilidades en análisis

Durante la jornada del domingo, la División Criminalística de Zapala realizó peritajes en el lugar del hecho y sobre el vehículo. Finalizadas las diligencias, la camioneta fue entregada a su propietario.

La investigación sigue en curso para determinar las causas exactas del vuelco y las eventuales responsabilidades penales. Aunque no hubo víctimas fatales, la gravedad de las lesiones y la sospecha de alcohol al volante vuelven a exponer el riesgo permanente en las rutas neuquinas y la necesidad de conducir con responsabilidad.