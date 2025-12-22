La Cooperativa CALF informó a sus asociados y a la comunidad en general el esquema de funcionamiento de sus servicios con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con algunas modificaciones en la atención administrativa y el mantenimiento de las guardias esenciales. Según se indicó, los días miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre la Cooperativa trabajará en sus horarios habituales, hasta las 12:00 hs en la Sede Central.

Sin embargo, las delegaciones Alto Godoy, ubicada en el edificio municipal, y Progreso, en Antártida Argentina y Arabarco, permanecerán cerradas debido a que funcionan en instalaciones municipales.

Además, se dispuso asueto administrativo para todos los Servicios Sociales los días viernes 26 de diciembre y viernes 2 de enero de 2026. Durante estas jornadas, las oficinas de atención al público y las áreas administrativas no brindarán servicio.

Desde CALF aclararon que la Guardia de Reclamos y Emergencias funcionará con normalidad, con atención las 24 horas, garantizando la respuesta ante cualquier inconveniente. En tanto, el Servicio de Sepelios mantendrá su prestación habitual, sin interrupciones, durante todo el período festivo. De esta forma CALF acompaña a cada familia en estas fiestas, reafirmando el compromiso con el servicio y el bienestar de la ciudad.