¿Mesa adentro o mesa afuera? Esa es la gran pregunta que se repite en cada casa de Buenos Aires a horas de Nochebuena. El pronóstico del tiempo para Navidad ya está definido y anticipa calor intenso, con temperaturas que volverán a superar los 30 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La Nochebuena llegará con clima bien veraniego, ideal para planes al aire libre pero con algunos recaudos. Durante la madrugada y la mañana del miércoles 24, el termómetro se moverá cerca de los 26 grados, con cielo parcialmente nublado y viento leve del noreste. Con el correr de las horas, el calor se hará sentir con más fuerza.

Por la tarde y la noche del 24, la temperatura máxima alcanzará los 33 grados, con cielo mayormente nublado y una baja probabilidad de lluvias, que no superará el 10%. El viento seguirá soplando desde el noreste, algo más intenso, pero sin generar alivio significativo. Todo indica que la cena navideña será calurosa, aunque sin lluvias importantes que obliguen a cambiar los planes.

El miércoles 25, día de Navidad, traerá un leve respiro, con una mínima de 21 grados y una máxima cercana a los 29. El cielo estará de algo a parcialmente nublado, especialmente hacia la tarde y la noche, lo que permitirá disfrutar del feriado con un clima más agradable que el de la víspera.

En los días previos, el calor también será protagonista. El lunes se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas cercanas a los 29 grados, mientras que el martes podría haber tormentas aisladas durante la madrugada, aunque el resto del día mejorará y la máxima llegará a los 32.

En síntesis, la Navidad en Buenos Aires será bien de verano, con altas temperaturas, algo de nubosidad y muy pocas chances de lluvia, un combo que vuelve a instalar la clásica duda: ¿mesa adentro por el calor o mesa afuera para aprovechar la noche?