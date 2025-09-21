En una jornada de Serie A con aporte de los argentinos, Matías Soulé fue clave en el triunfo de la Roma ante Lazio en el clásico. El surgido en Vélez entregó la asistencia para el gol de Lorenzo Pellegrini que decretó el 1-0 definitivo de la Loba en su visita a las Aquile, que además le dio fin a una racha de nueve años sin ganar de los giallorossi en condición de visitante. Por su parte, Nico Paz sigue en gran momento y aportó dos pases gol para el 2-1 agónico del Como en su visita a la Fiorentina.

El mayor de los dos "europibes" tuvo una muy buena actuación en un clásico picante que dejó a Lazio con dos hombres menos en el final por las expulsiones de Reda Belahyane y Matteo Guendouzi. A los 37 minutos, una pérdida del local en el fondo le quedó a Soulé, que levantó la cabeza, vio llegar a Pellegrini y se la cedió al volante italiano para que, con una definición de derecha al segundo palo, establezca el tanto de la victoria en el clásico capitalino.

El que no pudo estar en Roma fue Paulo Dybala, ausente por una lesión en el muslo izquierdo, pero fue bien reemplazado por un Soulé que ayudó a la "redención" de un Pellegrini que decidió el derbi con su tanto para tomarse revancha personal tras unos últimos meses complicados para él, lesionado desde mayo, listado como transferible en el pasado mercado y arrancando la temporada sin la cinta de capitán, rol que venía teniendo en los últimos años. Así es que la Loba se impuso en condición de visitante después de casi 9 años.

Nico Paz sigue en gran momento

El volante de la Selección Argentina continúa siendo importante en el Como, que consiguió un agónico triunfo 2-1 en su visita a Fiorentina. Los Lariani venían de dejar puntos sobre la hora en la fecha anterior ante Genoa, encuentro donde Paz había marcado un golazo de zurda. Esta vez fueron dos asistencias para la victoria de los conducidos por Cesc Fábregas, que revirtieron el marcador y treparon a la octava ubicación en Serie A, con 7 puntos. Además de Paz, otro argentino titular fue Maximiliano Perrone.

La primera de sus asistencias vino de pelota quieta. Nico ejecutó de gran manera un tiro libre que cayó al segundo palo y encontró la cabeza de Oliver Kempf, quien la colocó al segundo palo para decretar la igualdad. Ya en tiempo de descuento, Paz mandó un envío largo para Jayden Addai, que luego armó una gran acción individual que coronó con un remate de derecha que se coló por el primer palo y significó la victoria de un Como que no para de sorprender.