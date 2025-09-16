Mac Allister y Barrenechea, los goles argentinos en la jornada de Champions

En el primer día de acción de la Champions League hubo mucha participación argentina, con goles incluidos. Además del debut de Franco Mastantuono desde el arranque con Real Madrid, salieron a la cancha hombres de la Selección Argentina como Cristian Romero y Nicolás Otamendi y hubo algunos que se anotaron en las redes. Kevin Mac Allister marcó para Union St Gilloise y Enzo Barrenechea lo hizo para el Benfica.

En el primer turno, el hermano de Alexis marcó el tercer gol del actual campeón belga Union St Gilloise, que sorprendió como visitante por 3-1 al PSV Eindhoven. En un gol cien por ciento sudamericano, el ecuatoriano Kevin Rodríguez la peinó en el primer palo tras un córner para que Mac Allister, llegando por el área chica, la empujara adentro. Fue el cuarto gol en competencias europeas para el ex Argentinos Juniors.

Por otra parte, Barrenechea puso el 1-0 parcial para el Benfica, que tuvo a Otamendi como titular y capitán pero vivió una tarde amarga en el Estadio Da Luz. Tras ir ganando por 2-0 ante el Qarabag, el conjunto de Azerbaiyán dio la gran sorpresa de la jornada y remontó por 3-2 sobre el final del encuentro. Gianluca Prestianni, el otro argentino de las Águilas, entró como suplente para jugar 20 minutos.

Victoria del Tottenham del Cuti

El que tuvo mejor suerte fue Romero, que en la vuelta de Tottenham a disputar la Champions League se llevó un escueto 1-0 en Londres ante el Villarreal, que tuvo a Juan Foyth desde el inicio. El tanto que decidió el partido en favor de los Spurs fue un blooper del arquero Luiz Junior, quien a los cuatro minutos de juego quiso cortar un centro y la pelota se le escurrió entre las piernas. De esta forma, el conjunto inglés capitaneado por el Cuti fue uno de los cinco equipos que sumó de a tres en la jornada.