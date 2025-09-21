Suspendido Petro-Alianza: el DT visitante provocó y terminó hospitalizado

El clásico entre Petrolero Argentino y Alianza de Cutral Co por la Liga de Fútbol de Neuquén terminó en escándalo y con el entrenador visitante internado. El encuentro, que igualaba 1-1 con goles de David Rojas para Petro y “Bam Bam” González para el Celeste, fue suspendido a dos minutos del final después de un grave episodio de violencia.

La chispa se encendió cuando Jorge Lencina, DT de Alianza, festejó el tanto del empate con gestos provocadores hacia la hinchada local, lo que generó la furia de los simpatizantes de Petrolero. Desde la tribuna comenzaron a arrojar piedras en dirección al banco visitante y varias alcanzaron al cuerpo técnico, dejando a Lencina con golpes en la espalda y el omóplato.

Final abrupto: el juez detiene el clásico

El entrenador fue trasladado al hospital Complejidad VI, donde permanece en observación por los fuertes dolores. Desde la comisión directiva de Alianza confirmaron que los jugadores se encuentran bien, aunque repudiaron la agresión sufrida.

Fuentes cercanas al partido señalan que la situación se volvió incontrolable y, pese a los intentos de calmar los ánimos, el árbitro determinó la suspensión del encuentro. La Liga de Fútbol de Neuquén deberá ahora resolver no solo la continuidad del clásico, sino también las sanciones por un hecho que expone nuevamente la violencia en el fútbol local.