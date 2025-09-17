¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 17 de Septiembre, Neuquén, Argentina
OFICIAL A

LIFUNE cerró su fecha ¿Cómo quedó la pelea por el título?

El cotejo que se debía jugar en Valentina entre Vecinal y Rincón fue suspendido por ausencia de la visita. El resto se disputó a lo largo de la semana donde Independiente quedó como único puntero.

Por Redacción

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 11:01
San Patricio igualó de local ante el último y no pudo quedar como único escolta

Octavo capítulo del Torneo Oficial A de la Liga de Fútbol de Neuquén, que arrojó a Independiente como único puntero de la competencia y con una luz de 4 puntos de diferencia con relación a sus escoltas; Alianza y Maronese.

La fecha debía cerrarse en Valentina donde Vecinal recibía a Deportivo Rincón, pero el cotejo no se disputó ya que el equipo rival no asistió al compromiso argumentando la rotura del trasporte. Ahora la definición queda en manos del tribunal.

EL Rojo manda con 19 puntos luego de conseguir un importante triunfo en Zapala por 1-0, sacándole cuatro puntos de diferencias a los segundos; Maronese que empató con San Lorenzo 0-0, y Alianza que de local superó 2-0 a Patagonia.

Rincón no llegó a Valentina y el último cotejo de la fecha no se jugó

San Patricio del chañar tuvo una gran chance de arrimarse, pero apenas igualó con Petrolero de local 1-1. Pacífico por su parte escaló un par de posiciones, luego de golear 3-0 a Centenario.

Próxima fecha: Maronese vs Don Bosco, Pacífico vs San Lorenzo, Petrolero vs Alianza, Rincón vs San Patricio, Independiente vs Vecinal.

Oficial A: Independiente 19, Maronese 15, Alianza 15, San Patricio 14, Pacífico 13,  Vecinal 10*, Don Bosco 10*, Centenario 7, Rincón 7***, Patagonia 6*, San Lorenzo 5,  Petrolero 4.

*Partido pendiente

