Un incendio de vehículo generó preocupación este jueves por la tarde en la ciudad de Plottier. El siniestro ocurrió en el patio de una vivienda del barrio CGT 1°, donde las llamas se propagaron parcialmente hacia la estructura de la casa.

El aviso ingresó a las 16:51 horas del 1° de enero, lo que motivó la salida de los móviles 19, 21 y 22 de los Bomberos Voluntarios de Plottier, que trabajaron rápidamente para controlar la situación.

Según se informó, el fuego afectó gran parte del vehículo y alcanzó el techo de la vivienda, aunque gracias a la intervención de los bomberos se evitó que el incendio se extendiera aún más.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. Las causas del incendio son materia de evaluación.