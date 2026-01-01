¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 02 de Enero, Neuquén, Argentina
BOMBEROS CONTROLARON LAS LLAMAS

Incendio de un auto se propagó a una vivienda en Plottier: no hubo heridos

Un auto se incendió en el patio de una vivienda del barrio CGT 1° de Plottier y las llamas alcanzaron parte del techo. 

Por Redacción

Jueves, 01 de enero de 2026 a las 19:57
Bomberos Voluntarios lograron controlar el fuego y no se registraron personas lesionadas.

Un incendio de vehículo generó preocupación este jueves por la tarde en la ciudad de Plottier. El siniestro ocurrió en el patio de una vivienda del barrio CGT 1°, donde las llamas se propagaron parcialmente hacia la estructura de la casa.

El aviso ingresó a las 16:51 horas del 1° de enero, lo que motivó la salida de los móviles 19, 21 y 22 de los Bomberos Voluntarios de Plottier, que trabajaron rápidamente para controlar la situación.

Según se informó, el fuego afectó gran parte del vehículo y alcanzó el techo de la vivienda, aunque gracias a la intervención de los bomberos se evitó que el incendio se extendiera aún más.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. Las causas del incendio son materia de evaluación.

