En las horas previas a la gala del Balón de Oro 2025 se encendió la controversia por la filtración de la supuesta lista definitiva que pone como ganador a Lamine Yamal. La nómina, difundida por algunos medios, pone al delantero del Barcelona, que se llevó el Trofeo Kopa el año pasado, por delante de Ousmane Dembelé, figura del Paris Saint-Germain que se coronó en la Champions League, en la gala oficial en París. No obstante, France Football desmintió que existiera esta lista y aclaró que ninguno de los competidores sabe quién se quedará con el premio.

De acuerdo con la lista filtrada, Yamal acumularía 805 puntos, situándose apenas por encima de Dembélé, quien sumaría 800 puntos tras un año destacado en el PSG y la selección francesa. El podio lo completa Vitinha, mediocampista portugués y otro de los importantes en la Champions conquistada por los parisinos, con 643 puntos. Cuarto quedaría el brasileño Raphinha (Barcelona), seguido por Mohamed Salah (Liverpool), Nuno Mendes (PSG), Pedri (Barcelona), Désiré Doué (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid) y el top 10 lo completaría el argentino Lautaro Martínez (Inter de Milán).

Ante el revuelo por la aparición de la nómina, la explicación desde France Football fue que los deportistas conocerán el resultado durante la gala. Se trata de una regla que fue activada desde la edición pasada. Vincent García, jefe de la revista, dijo: "Soy el único que conoce al ganador. Los criterios para ganar este premio son: actuaciones individuales, actuaciones decisivas e impresionantes, títulos ganados, juego limpio, y comportamiento dentro y fuera del campo de juego”.

La ceremonia, se celebrará en el día de hoy en el Théâtre du Châtelet de la capital francesa desde las 16, hora argentina. Sin embargo, la atención se desvió hacia esta filtración que circula en redes sociales y medios especializados, encendiendo el debate y aumentando la expectativa de un Balón de Oro con una gran imprevisibilidad.