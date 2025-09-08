Mbappé ninguneó a Lamine Yamal y bancó a Dembélé como Balón de Oro

La cuenta regresiva para el Balón de Oro 2025 ya está en marcha y, como era de esperar, las declaraciones de los protagonistas empiezan a encender la polémica. Kylian Mbappé, concentrado con la Selección de Francia en las Eliminatorias Europeas, fue consultado por sus candidatos al galardón que entrega la revista France Football y no dudó en dejar un mensaje categórico.

“El premio lo merece Dembélé, lo apoyé desde el principio y espero que lo gane. Después veremos qué pasa porque no depende de nosotros”, afirmó en diálogo, dejando en claro su respaldo al extremo del París Saint-Germain y compañero en la selección.

Lo más llamativo llegó cuando se mencionó a Lamine Yamal, la joya del Barcelona y uno de los nombres que más suenan en la previa de la ceremonia. Mbappé respondió con ironía: “¿Quién era el tercero, me dijiste? Ah. Muy buen jugador. Pero del Barcelona. No se puede decir nada. Pero es muy buen jugador”. Una frase que rápidamente se interpretó como un ninguneo al joven crack culé y que generó revuelo en la comunidad blaugrana.

El delantero del Real Madrid sí se tomó un momento para destacar a otro candidato, el marroquí Achraf Hakimi, a quien elogió como “un futbolista fantástico que demuestra que el fútbol también es de los defensores”. Sin embargo, su silencio inicial sobre Yamal fue suficiente para encender la polémica en la previa del 22 de septiembre, cuando en París se conocerá al nuevo ganador del prestigioso galardón.

Mbappé, que todavía no logró conquistar el Balón de Oro, también habló de su presente en el Real Madrid y de la necesidad de seguir creciendo: “Ya digerí mi fichaje, siempre fue mi sueño jugar aquí. España me inspira respeto y quiero demostrar mi mejor versión”. Y cerró con un guiño a Xabi Alonso: “Es un entrenador exigente, joven, que sabe lo que quiere. Vamos a trabajar todos para alcanzar los objetivos”.