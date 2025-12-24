El presidente Javier Milei difundió este miércoles un mensaje de fin de año en redes sociales, en el que realizó un repaso de los principales hitos de su gestión y dejó una definición que marcó el tono del cierre: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.

El video, publicado con motivo de Nochebuena y Navidad, combinó fragmentos de discursos oficiales con una síntesis de las políticas impulsadas desde el inicio de su mandato. Según el entorno presidencial, el objetivo fue reforzar el balance positivo del Gobierno y anticipar el rumbo del segundo tramo de la gestión.

En materia económica, Milei destacó la reducción del déficit fiscal y defendió el programa de ajuste. “Bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a cero. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia”, afirmó, y aseguró que el Ejecutivo seguirá avanzando en la reducción del gasto y de los impuestos.

También hizo foco en la inflación y la pobreza. “Pusimos la inflación en orden y sacamos a millones de personas de la pobreza”, sostuvo el mandatario, y celebró la eliminación del cepo cambiario, al que definió como una decisión “definitiva”. A su vez, mencionó la reciente firma de un acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos como uno de los logros del año.

En el plano de la seguridad, el Presidente resaltó la política contra el narcotráfico y el fortalecimiento de las fuerzas federales. “Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos una estructura específica para combatir el crimen organizado”, expresó, en alusión a las reformas impulsadas desde el Ministerio de Seguridad.

El video también incluyó referencias al plano institucional. Milei reivindicó la implementación de la Boleta Única de Papel en las elecciones legislativas de medio término y afirmó que fue una decisión que otros gobiernos evitaron tomar. “Fuimos los únicos que tuvimos el coraje de hacerlo”, subrayó.

En el tramo político, recordó el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre y sostuvo que ese resultado ratificó un mandato de cambio profundo. “El país confirmó su vocación de transformar de manera irreversible su destino”, afirmó, al tiempo que prometió avanzar con reformas estructurales desde el Congreso.

El mensaje cerró con su habitual saludo y consignas, pero tras un corte de edición volvió a insistir en la idea central del video: la promesa de una agenda legislativa más intensa. “Abróchense los cinturones”, repitió el Presidente, dejando en claro que el oficialismo buscará acelerar las reformas en el año que comienza.