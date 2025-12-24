Catalina, la pequeña de 9 años sigue internada tras haber sido atropellada por un patrullero el pasado 19 de noviembre en Plottier. La pequeña ha presentado avances durante estos meses, su madre ha relatado que abrió los ojos y salió de terapia intensiva. Sin embargo la preocupación se mantiene en la familia, quienes la acompañan todos los días en el Hospital Castro Rendón.

En diálogo con La Primera Mañana, transmitido en AM550, su madre, Paola Marifil, comentó que su hija pasó a sala de pediatría el domingo. "De golpe vino el médico a decirnos que pasaba a terapia porque ya estaba descomplejizada. Ahora más que nunca tenemos que estar al lado de ella, en otro sector, otro servicio”, explicó.

En cuanto a su estado y ánimo, indicó que Catalina no habla, sino que se despierta y abre los ojos, pero por ahora no responde a estímulos ni se mueve. Sin embargo destacó que uno de los hechos más positivos es que ya no requiere de respirador.

"Hubo avances con respecto a una situación clínica con menos riesgo, pero Catalina no responde a nada”.

Detalló que su hija mira para los costados y ahora incluso al frente, pero que cuando le hablan ella no los sigue con la mirada, sino que queda fija. Además comentó que ya notan algunas secuelas, como por ejemplo que deben moverle los brazos y piernas constantemente para estimular el cerebro.

“Ojalá que se pueda sentar, pararse, y que me diga ´mamá vamos´”. Manifestó que aunque hubo avances, solo salió de terapia porque ya no necesita respirador, pero ahora viene toda la parte de la rehabilitación, que sostuvo que también es un proceso largo.

El próximo paso es ir a la obra social con el diagnóstico ya entregado para averiguar por centros de rehabilitación temprana que es lo que ella va a necesitar.

"Ya fuimos a preguntar a ISSN y me mandaron a dos lugares, pero no son para niños. No hay lugares de rehabilitación para niños en la ciudad”, aseguró Paola.

Destacó que Catalina necesita una neuro rehabilitación, neurológica y motriz. "Lo que más necesitamos ahora es un traslado a Buenos Aires. ¿Quién no quiere lo mejor para su hija?", enfatizó.

