Llego la Nochebuena y todas las miradas están puestas en el pronóstico, el cual anticipa que si bien será un día de temperatura agradable, estará constantemente presente el viento y sus fuertes ráfagas en Neuquén.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas anunció que la máxima para este 24 de diciembre será de 29° por el día, mientras que a la noche bajará a 8°. No será un día tan cálido como se esperaba y además el viento generará un descenso de temperatura.

En cuanto a este fenómeno, se indica que durante todo el día rondará entre los 40 a 50km/h. Mientras que las ráfagas serán hasta los 55km/h, las cuales llegarían alrededor de las 19.

El cielo se mantendrá totalmente despejado toda la jornada y no se anticipan precipitaciones.

Qué esperar para el almuerzo de Navidad

En cuanto a Navidad, el 25 de diciembre, AIC pronostica que la máxima de temperatura subirá a 31° y llegando a la noche descenderá a 11°.

El viento también estará presente, con 30km/h durante el día. Las ráfagas llegarán hasta los 38km/h y a la noche bajarán hasta los 21km/h.