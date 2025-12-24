El Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa) dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, el Gobierno provincial remarcó la importancia de respetar el circuito formal de faena y venta, con controles sanitarios y procedencia verificable, en la previa de estas fiestas de fin de año.

En esta etapa del año, cuando crece la circulación de productos cárnicos, también aparecen prácticas que ponen en riesgo la salud como los traslados sin condiciones, conservación inadecuada o venta de carne sin origen claro. Estas situaciones no sólo afectan a quien compra sino que además pueden generar pérdidas para quienes producen y comercializan.

La directora Técnica Operativa de Cippa, Ana Bogado, explicó que “la faena informal no brinda garantías mínimas de higiene, conservación ni transporte. En esos casos, aumenta la posibilidad de contaminación del alimento y se eleva el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Por eso, el consumo seguro empieza por lo básico, comprar en canales habilitados y exigir productos con respaldo sanitario y trazabilidad”.

“Las recomendaciones se orientan a problemas que se repiten todos los años y que son evitables. Entre ellos, la compra de carne sin procedencia, la venta “al paso” sin condiciones, o el traslado en vehículos sin higiene ni resguardo. Cuando se corta la cadena de cuidado, el alimento deja de ser seguro”, indicó.

En este sentido, llamó a reforzar criterios simples para esta temporada:

Circuito formal y procedencia clara

Buenas condiciones de higiene

Conservación tanto en la venta como en el traslado y almacenamiento.

Ante cualquier inquietud, es recomendable consultar en la Bromatología de cada localidad, que es el canal más directo para orientar a productores, comerciantes y consumidores.