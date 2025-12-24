Autoridades del Ente Provincial de Termas del Neuquén (EPROTEN) realizaron una recorrida por las nuevas instalaciones del Spa Termal de Neuquén, ubicadas en calle Teodoro Planas 571, que se encuentran en etapa final de readecuación para albergar al renovado centro de prestaciones termales.



La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, indicó que “el Spa Termal de Neuquén es una inversión estratégica que fortalece el turismo de bienestar y amplía el acceso de los neuquinos a prestaciones de salud de calidad. Integra salud, turismo y desarrollo, y es la puerta de entrada a las termas neuquinas, uno de nuestros patrimonios naturales más valiosos. Es un orgullo poner en valor este recurso único, cuidarlo e invertir en infraestructura que mejora la calidad de vida de las personas y refleja el modelo neuquino: un Estado que planifica, invierte y genera oportunidades en todo el territorio”.



El presidente de EPROTEN, Matías Ramos, destacó la importancia de la obra y el impacto que tendrá para la ciudad y la Provincia. “Pudimos recorrer una obra muy importante para la ciudad de Neuquén, el centro termal que seguramente ya a mediados de enero estará en pleno funcionamiento, con una inversión de más de 178 millones de pesos. Es una decisión de nuestro gobernador seguir apostando al centro termal en Neuquén, que es la puerta de entrada a toda la Provincia”, expresó.



El nuevo centro termal cuenta con una superficie total construida de 378 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas de similares dimensiones, y demandó una inversión de 178.195.490 pesos. La obra lleva un plazo de ejecución cercano a los 130 días y se encuentra próxima a su finalización, mientras se avanza en el tendido eléctrico necesario para el óptimo funcionamiento del edificio y en la tramitación de las habilitaciones de salud y comercio, fundamentales para su apertura.



La directora de Gestión y Proyectos Termales, Marisa Nieto, explicó que el inmueble fue adaptado especialmente para albergar todas las prestaciones del centro. “Tuvimos que realizar un proyecto de readecuación para que puedan funcionar todas las prestaciones del spa. Después de siete anteproyectos en distintos inmuebles de la ciudad que no pudieron concretarse, hoy estamos casi finalizando la obra y estimamos que a mediados de enero ya pueda entregarse y comenzar a funcionar”, señaló.



En cuanto a los servicios, Nieto detalló que el Spa Termal de Neuquén contará con consultorio médico, área de facturación, masoterapia, fangoterapia total con ducha -una prestación que se amplía respecto al funcionamiento anterior-, gabinetes de nebulización en ambas plantas, kinesiología y fisioterapia con aparatología especializada, además de una amplia oferta estética que incluye tratamientos corporales, capilares, spa de manos y tratamientos faciales. Todas las prestaciones se desarrollarán en gabinetes individuales y salas con capacidad múltiple, con accesibilidad plena según los requerimientos del área de Salud.



Finalmente, Ramos remarcó el valor sanitario y estratégico del centro: “Vamos a tener nuevos servicios y prestaciones fundamentales, como nebulizaciones con las aguas de Copahue y fangoterapia, que hacía tiempo no se brindaban. Para quienes no puedan viajar, poder atenderse en Neuquén patologías respiratorias y óseas es clave. Ver el avance de la obra, ya casi culminada, es muy positivo y lo vamos a festejar cuando podamos inaugurar el centro”, concluyó.





