Un violento choque y vuelco con cuatro vehículos involucrados se registró el martes 23 por la noche, cerca de las 23:30, sobre la Ruta Provincial N°7, a la altura del barrio La Comarca, en la ciudad de Centenario.

El siniestro vial tuvo como protagonista a un Honda City, en el que viajaban dos jóvenes en dirección a Neuquén capital, y derivó en una colisión en cadena que afectó a otros tres automóviles.

Una maniobra de adelantamiento habría iniciado el choque

Según las primeras actuaciones policiales, el Honda City habría realizado una maniobra de adelantamiento a alta velocidad, impactando contra un Chevrolet Cruze gris, conducido por un hombre. A raíz del golpe, ese vehículo terminó contra el guardarraíl.

En la secuencia del choque, ambos rodados impactaron a un Chevrolet Cruze blanco, en el que se trasladaban un hombre y su hijo, oriundos de Villa Regina.

Un cuarto vehículo quedó involucrado tras un trompo

El siniestro incluyó además a un Peugeot 208, conducido por un joven de Centenario, que se encontró con el Cruze blanco realizando un trompo sobre la calzada y no logró evitar el impacto.

Como consecuencia final, el Honda City volcó y quedó atravesado sobre la ruta, con importantes daños materiales.

Dos jóvenes heridos y traslados al Hospital Castro Rendón

El conductor del Honda City presentó golpes en la cadera, mientras que la acompañante sufrió lesiones cortantes en la espalda, provocadas por la rotura de los vidrios. Trascendió que la joven no habría llevado colocado el cinturón de seguridad al momento del vuelco.

Ambos fueron trasladados conscientes al Hospital Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén, para una evaluación médica más compleja.

De manera preventiva, también fue derivado al hospital el conductor del Chevrolet Cruze blanco, quien presentaba presión arterial elevada tras el impacto.

Intervención policial y corte total del tránsito

Personal de Seguridad Metropolitana que circulaba por la zona fue el primero en asistir a los involucrados. Luego se sumaron efectivos de Tránsito Villa Obrera, Comisaría Quinta, Bomberos Voluntarios y personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Tránsito interrumpido y tareas de limpieza

El tránsito sobre la Ruta 7 permaneció totalmente cortado y fue desviado por la calle colectora, mientras se realizaban las pericias y los trabajos de rescate.

Cerca de la 1 de la madrugada del miércoles, la circulación fue habilitada nuevamente, luego de que bomberos retiraran los vehículos y se despejara la calzada de vidrios, plásticos y líquidos.