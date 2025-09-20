Lamine Yamal volvió a ser noticia en redes sociales, pero esta vez al bailar en la red Tik Tok luciendo la camiseta número 10 de Lionel Messi en el Inter Miami.

El actual crack del Barcelona de España es uno de los grandes candidatos a quedarse con el Balón de Oro en la gala del próximo lunes y eligió recrearse luciendo los actuales colores del argentino en la Liga de Estados Unidos.

Con las comparaciones entre ambos siempre arriba de la mesa, el formado en la Masía nunca disimuló su preferencia por el campeón del mundo, pero las imágenes publicadas en su cuenta oficial despertaron miles de comentarios.

Así, las especulaciones en torno a su posible reinado se multiplicaron entre los fanáticos, dentro de una votación en la que el único escollo para el juvenil es la no obtención de la última Champions League, la que se terminó llevando el PSG de Francia.

En bermudas, sin ningún contexto más que el de su propia intimidad, Yamal puso play y desató una verdadera locura entre los hinchas. Su acción hasta podría costarle un llamado de atención en la batalla de las marcas, ya que el actual 10 del Barcelona es sponsorizado por la "Pipa", mientras que la rosa del equipo de La Florida pertenece a la de las "Tres tiras", la misma que acompaña al capitán de la Selección Argentina.

Juega el domingo

Barcelona jugará el domingo ante Getafe como local, por la 5ª fecha de La Liga que está siendo dominada por el Real Madrid, quien ganó en casa 2 a 0 contra el Espanyol y continúa con puntaje perfecto.

Los catalanes, si ganan, llegarán a los 13 puntos, quedando dos por debajo del club de la capital española en la que fue titular el argentino Franco Mastantuono.

Luego, el jugador español viajará a París para decir presente en la ceremonia de premiación, de la que también formarían parte Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. Entre los grandes candidatos a coronarse no sólo está el delantero del Barsa, sino también Ousmane Dembélé, otro de los fanáticos que tiene Messi en el ambiente de la elite del fútbol.