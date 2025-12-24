Los balnearios de Neuquén se preparan para recibir a las miles de personas que se van a acercar en navidad y año nuevo. El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la ciudad, Francisco Baggio, destacó que "los 163 guardavidas estarán trabajando desde las 10 de la mañana".

"Tenemos un gran compromiso con el trabajo, mantenimiento y seguridad" resaltó el subsecretario. Detalló que se reforzaron lugares y particularidades técnicas en las áreas con mayor afluencia, como los balnearios con parrillas y lugares con sombra.

Además de los trabajadores municipales, policía va a brindar apoyo en el operativo. También se cuenta con un sistema de emergencias con ambulancias que es específico para los balnearios. Baggio explicó que 350 personas trabajan en el mantenimiento de todos los espacios costeros "para cuidar el equipamiento, los sanitarios, el parque, la higiene, los mobiliarios y los estacionamientos".

Cómo será la aerosilla de la Península Hiroki

En los últimos días el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, anunció en diálogo con Pancho Casado en AM550 la creación de un sistema de aerosillas en la Península Hiroki. El proyecto busca potenciar el desarrollo turístico y urbano en la región. Baggio señaló que "la idea es poder cruzar a la isla de las Aves, para poder recorrerla hasta llegar a la confluencia donde se forma el río Negro". Esta obra se viene gestionando por el intendente explicó el funcionario, "y estamos muy motivados por ponerlo a disposición de todos los vecinos y turistas" concluyó.