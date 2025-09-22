¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 22 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Fecha y sede confirmadas para los cuartos entre River y Racing: dónde y cuándo será

El Millonario y la Academia buscan un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Por Marcelo Figueroa
Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 16:37
Dos referentes, dos camisetas: Rojo en Racing y Salas en River, duelo con condimento especial

La Copa Argentina ya tiene definido su plato fuerte en semifinales: River y Racing se medirán el jueves 2 de octubre desde las 21.30 en el estadio Gigante de Arroyito, la casa de Rosario Central.

El partido llega en medio de un calendario cargado, con ambos equipos aún en carrera en la Copa Libertadores y peleando en el Clausura, lo que demoró la confirmación de la sede y la fecha. Finalmente, la organización optó por Rosario, descartando las opciones de Mendoza y Córdoba.

El partido tendrá un condimento especial: será la primera vez que Maximiliano Salas se enfrente a la Academia luego de su salida polémica. Además, se espera un marco imponente en las tribunas, con alrededor de 20 mil entradas para cada hinchada en un estadio con capacidad para casi 47 mil personas.

