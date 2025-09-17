Belgrano venció a Newell’s y está en semifinales de la Copa Argentina

Newell’s y Belgrano protagonizaron esta tarde un duelo decisivo por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. El partido, disputado en el Estadio Único La Pedrera de San Luis, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, finalizó 3-1 para el Pirata que jugará con Argentinos Juniors en semifinales.

Cocoliso González, había puesto en ventaja a la Lepra apenas arrancado el partido.

Sin embargo, Franco Jara, el destacado de la tarde puntana, lo igualó.

Lisandro López completó el marcador.

Jara estampó el 3-1 definitivo.

Cómo llegaron ambos

La Lepra, dirigida por Cristian Fabbiani, llega con aire renovado tras vencer 2-0 a Atlético Tucumán en el Coloso Marcelo Bielsa. “El miércoles no te podés equivocar porque quedás afuera. Este es el partido más importante de mi carrera”, reconoció el entrenador, que apuesta fuerte a la Copa como atajo hacia la clasificación internacional. En su camino, Newell’s eliminó a Kimberley (por penales), a Defensa y Justicia (2-0) y a Atlético Tucumán (3-2).

Por el lado del Pirata, el equipo de Ricardo Zielinski igualó 0-0 frente a San Martín de San Juan en su última presentación liguera y también busca un golpe de efecto. Su recorrido en la Copa incluyó triunfos ante Real Pilar (3-1), Defensores de Belgrano (3-2) e Independiente (2-0).

Probables formaciones:

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Éver Banega; Franco Orozco, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Lucas Menossi; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Datos del partido: