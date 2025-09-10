En poco menos de un mes, dos grandes del fútbol argentino se medirán en un duelo clave por Copa Argentina, que ya empieza a jugarse a nivel dirigencial. Racing formalizó su solicitud para disputar el partido de cuartos de final ante River el 8 de octubre, buscando evitar complicaciones con su calendario de partidos, que incluye el clásico ante Independiente. Desde la organización y el Millonario, la idea es que se dispute el jueves 2 de octubre.

Hasta el momento, no hay un consenso sobre la fecha del encuentro. Racing rechaza la fecha que sugieren tanto River como las autoridades de Copa Argentina argumentando que es muy cercana al clásico de Avellaneda, que se jugará el fin de semana previo. Además, la semana previa tanto el equipo dirigido por Gustavo Costas﻿ como los de Marcelo Gallardo finalizan sus serie de cuartos de final de la Copa Libertadores con poco margen de descanso.

Aunque el presidente Diego Milito pretende la postergación, otro factor que complica que esto prospere, más allá de la voluntad de las otras partes, es la fecha FIFA que se desarrollará entre el 7 y el 15 de octubre. Este parate internacional podría perjudicar a los de Núñez, que suelen tener muchos convocados a sus respectivas selecciones, por lo que en principio no está dispuesto a aceptar el cambio del cotejo al 8 de ese mes. El partido entre Racing y River será el último de los cuartos de final de la presente Copa Argentina. El vencedor de este cruce enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza, que eliminó a Tigre con un marcador de 3-1 y espera rival.

Los tres estadios candidatos

Las tres sedes candidatas para albergar el encuentro son el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Gigante de Arroyito en Rosario y el estadio Malvinas Argentinas en Mendoza. Una vez que se confirme la fecha, las autoridades se coordinarán reuniones con los organismos de seguridad para definir el estadio, con la voluntad de garantizar la presencia de ambas hinchadas en el partido, como suele darse dentro del marco de Copa Argentina.