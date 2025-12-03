El Mundial 2026 está cada vez más cerca y los anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, ajustan los últimos detalles antes del sorteo que definirá el camino de cada selección. Con una Copa del Mundo ampliada y un formato renovado, los tres países apuestan fuerte a sus entrenadores, con proyectos que van desde la revolución táctica hasta la reconstrucción estructural.

En territorio estadounidense, la gran novedad pasa por Mauricio Pochettino. El argentino desembarcó en septiembre de 2024 para transformarse en el primer técnico latinoamericano en dirigir a la selección norteamericana. Con un recorrido de élite en clubes como Tottenham, PSG y Chelsea, su llegada marcó un cambio de era. La federación lo eligió por su perfil de construcción, liderazgo y proyección mundialista. Y las primeras señales fueron contundentes: el 4-0 ante Uruguay en un amistoso sacudió el mapa y posicionó a Estados Unidos como uno de los candidatos a convertirse en la sorpresa del torneo.

México, por su parte, volvió a apostar por un viejo conocido. Javier “Vasco” Aguirre retomó el mando en julio de 2024 para iniciar su tercera etapa al frente del “Tri”. Su regreso busca cortar la eterna “maldición del quinto partido” y darle volumen competitivo a un plantel lleno de juventud. Con Rafael Márquez como asistente, Aguirre reforzó su sello: disciplina, intensidad y un equipo que trabaja cada pelota como si fuera la última. Los resultados ya aparecieron: México conquistó la Concacaf Nations League 2025 y la Copa de Oro 2025, donde dio vuelta un clásico picante ante Estados Unidos.

Canadá completa el tridente de anfitriones con Jesse Marsch, quien asumió en mayo de 2024 y le imprimió un aire de transformación al proyecto nacional. Su plan no se limita al Mundial: busca profesionalizar las estructuras juveniles, elevar el nivel competitivo y moldear una identidad futbolística moderna. Bajo su conducción, Canadá escaló posiciones en el ranking FIFA y mostró una evolución sostenida, con un equipo más ordenado, agresivo y convencido de sus herramientas.

Los tres anfitriones llegan al 2026 con ambición y responsabilidad. Pochettino quiere dar el salto con Estados Unidos, Aguirre busca que México rompa su techo histórico y Marsch pretende que Canadá deje de ser una promesa para convertirse en una realidad internacional.