La gala de los Personajes del Año ya venía cargada de expectativas, pero nadie imaginaba que uno de los momentos más analizados iba a surgir en plena organización de la foto principal. Allí, entre figuras acomodándose y productores corriendo contra reloj, Wanda Nara y Leandro Paredes quedaron frente a frente por primera vez después de los rumores que los habían vinculado años atrás. El detalle que tensó aún más la atmósfera: Camila Galante, la esposa del jugador, estaba sentada a su lado.

Todo ocurrió cuando el equipo de Revista Gente intentaba ordenar a los invitados de la primera fila. Mirtha Legrand, que ocupaba un lugar central, conversaba distendida mientras Paredes esperaba la señal para la toma. A pocos metros, Wanda Nara se ubicaba en la zona asignada para la foto grupal, justo donde el personal de producción había dejado visible un hueco que varios interpretaron como el sitio reservado para Lionel Messi.

Según relató Mariana Brey en A la Barbarossa, fue en ese instante cuando Mirtha llamó a Wanda para que se acercara a saludarla. La empresaria caminó hacia la diva, y en esa trayectoria pasó a centímetros de Leandro Paredes, quien habría intentado saludarla con amabilidad. Siempre de acuerdo con la versión de la panelista, Wanda eligió no responder y siguió su conversación con Mirtha sin dirigirle siquiera una mirada. El gesto dejó al futbolista en una postura incómoda que no pasó inadvertida para quienes estaban cerca.

La escena tardó segundos en convertirse en tema de debate. Era el primer cruce público entre Wanda Nara y Leandro Paredes desde que, años atrás, circularan rumores que ponían su relación en foco. El recuerdo más citado es aquel video de 2020 –grabado durante una reunión del PSG con jugadores y parejas– en el que se veía a Paredes levantando a Wanda antes de tirarla a la pileta en medio de risas y festejos. Aquella imagen alimentó especulaciones en redes y programas de espectáculos, pese a que todos los presentes formaban parte del mismo grupo social del club en París.

Mariana Brey reavivó ese antecedente al recordar que en aquella época Wanda Nara, todavía pareja de Mauro Icardi, mantenía un trato frecuente con los futbolistas y sus esposas. Incluso mencionó que Camila Galante también estaba presente aquel día, hecho que suma contexto a la tensión perceptible durante la foto de esta semana.

A lo largo del evento, el cruce no pasó a mayores, pero sí dejó preguntas abiertas. ¿Fue una decisión consciente de Wanda evitar el saludo? ¿O simplemente no lo advirtió en medio del movimiento del set? Los testigos no coinciden, pero todos remarcan lo mismo: el gesto generó un silencio incómodo en la primera fila.

Mientras tanto, la gala siguió sin sobresaltos visibles. Wanda retomó su lugar para la foto final, Leandro Paredes mantuvo el perfil bajo y Camila Galante acompañó la secuencia sin intervenir. Sin embargo, en redes el episodio ya se analizaba cuadro por cuadro, alimentando viejas historias y sumando una nueva capa de tensión a un vínculo que lleva años bajo la lupa mediática.