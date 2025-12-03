Con la mirada puesta en la próxima ventana de transferencias, River su plantel para la temporada 2026. Luego de confirmar las salidas de varios históricos, el Millonario podría continuar con la depuración y hay dos futbolistas más que tendrían chances de dejar Núñez para volver a Avellaneda: Fabricio Bustos y Maximiliano Meza están en el radar de Independiente, que está al tanto de sus situaciones y considera sumarlos para el año que viene.

El lateral surgido en el Rojo recibió el permiso para buscar un nuevo destino en su carrera y está más afuera de River que adentro. Por su parte, la situación de Meza es distinta: recuperándose de una avulsión del tendón de la rodilla izquierda, está centrado en su recuperación y Marcelo Gallardo le daría una nueva oportunidad cuando se recupere de la cirugía a la que se sometió tras la lesión sufrida en el Superclásico contra Boca en La Bombonera.

Tanto Bustos como Meza están en entre las opciones de Independiente para el año que viene y en Avellaneda habrían solicitado condiciones para iniciar negociaciones. Sin embargo, hasta el momento, no hubo ningún contacto formal entre la dirigencia del Rojo y los representantes de los futbolistas. Es importante destacar también que si se confirma que el club jugará la Copa Sudamericana (depende de que Boca sea campeón del Torneo Clausura y le abra cupo) favorecería un retorno de ambos.

El lateral de 29 años, se fue del club donde surgió en 2021, recalando en Inter de Porto Alegre luego de no llegar a un acuerdo para renovar su contrato. Por su parte, el volante salió a fines de 2018 tras un gran año con destino a Monterrey, transferencia que le dejó a Independiente unos 12 millones de dólares. En lo que va del 2025, Meza fue operado dos veces en la rodilla izquierda: la primera intervención en julio tras el Mundial de Clubes para aliviar una tendinopatía, antes de la mencionada post Superclásico. La reincidencia de estas lesiones es tenida en cuenta por el Rojo antes de avanzar con una oferta.