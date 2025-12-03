¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 03 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
ACTUALIDAD

Avanza a juicio la causa por la explosión de un tubo de oxígeno que causó la muerte de un nene en Córdoba

La Justicia provincial responsabilizó a tres directivas de la empresa Medinor por presuntas irregularidades en la venta y manipulación de oxígeno medicinal que habría detonado el trágico episodio de 2022.

Por Redacción

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 16:18
PUBLICIDAD

La Justicia de Córdoba confirmó la elevación a juicio de la causa que investiga la explosión de un tubo de oxígeno medicinal que, en septiembre de 2022, provocó la muerte de un niño de 11 años en una vivienda del barrio Parque Liceo, en la capital provincial.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal cordobés, la Fiscalía de Instrucción Distrito Tres, Turno Cuarto, consideró que Marina Soledad Alesso, Claudia Marcela Farías y René Farid Yunes, directivas y representantes legales de la firma Medinor, son coautoras del delito de homicidio culposo.

La fiscal sostiene que las imputadas incumplieron normas regulatorias al comercializar oxígeno medicinal sin la habilitación del Ministerio de Salud y por delegar el llenado y traspaso del gas a un empleado sin formación ni experiencia, situación que habría generado el riesgo que derivó en la explosión.

Además de la vía penal, los familiares del niño fallecido iniciaron una demanda civil contra la distribuidora de productos medicinales.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD