La Justicia de Córdoba confirmó la elevación a juicio de la causa que investiga la explosión de un tubo de oxígeno medicinal que, en septiembre de 2022, provocó la muerte de un niño de 11 años en una vivienda del barrio Parque Liceo, en la capital provincial.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal cordobés, la Fiscalía de Instrucción Distrito Tres, Turno Cuarto, consideró que Marina Soledad Alesso, Claudia Marcela Farías y René Farid Yunes, directivas y representantes legales de la firma Medinor, son coautoras del delito de homicidio culposo.

La fiscal sostiene que las imputadas incumplieron normas regulatorias al comercializar oxígeno medicinal sin la habilitación del Ministerio de Salud y por delegar el llenado y traspaso del gas a un empleado sin formación ni experiencia, situación que habría generado el riesgo que derivó en la explosión.

Además de la vía penal, los familiares del niño fallecido iniciaron una demanda civil contra la distribuidora de productos medicinales.