Tres bloques crean el interbloque “Unidos” para fortalecer su capacidad de negociación frente a La Libertad Avanza

Un nuevo reacomodamiento político tomó forma en la Cámara de Diputados: los bloques Provincias Unidas, Encuentro Federal y Coalición Cívica ARI resolvieron conformar el interbloque “Unidos”, una alianza parlamentaria que apunta a fortalecer su capacidad de acción y a equilibrar el peso legislativo de La Libertad Avanza (LLA). La decisión ya fue comunicada de manera oficial al presidente de la Cámara, Martín Menem.

Según confirmaron fuentes parlamentarias, la creación del interbloque responde a la necesidad de coordinar posturas en un escenario en el que el oficialismo requiere acuerdos externos para avanzar con su agenda legislativa. En ese marco, “Unidos” buscará proyectarse como un actor relevante en la construcción de consensos y en la discusión de iniciativas centrales para la nueva etapa política.

La notificación al titular de Diputados fue firmada por los líderes de cada uno de los bloques que integran la nueva alianza: Gisela Scaglia, Miguel Ángel Pichetto y Maximiliano Ferraro.

La conformación del espacio marca uno de los primeros movimientos significativos del inicio de la actividad legislativa y anticipa un período de negociaciones más estructuradas dentro de la Cámara Baja.