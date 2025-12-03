Pampita Ardohain volvió a demostrar que no tiene problemas en hablar con franqueza cuando se trata de su vida profesional. En una reciente entrevista con Puro Show, la modelo se refirió a su vínculo con los medios y sorprendió al admitir, sin rodeos, que cobra por hacer notas. Lejos de evitar el tema, defendió su postura y detalló las razones que la llevaron a tomar esa decisión en este momento de su carrera.

La confesión surgió cuando en el ciclo le mencionaron a Mario Pergolini, quien había deslizado la información sobre los honorarios de Pampita. Pero ella aclaró rápidamente que no fue un secreto revelado por el conductor, sino algo que ella misma expresó públicamente. “Cuando tengo que salir de mi casa, maquillarme, peinarme e ir a un programa, lo vivo como un trabajo”, señaló, dejando claro que valora su tiempo y su presencia mediática como parte formal de su actividad.

En este sentido, Pampita Ardohain explicó que sus jornadas suelen ser intensas y que, justamente por trabajar casi todos los días, salir especialmente para una nota implica un esfuerzo adicional. Por eso, sostiene que no le avergüenza cobrar por ese tipo de compromisos. “Si no, me quedo en mi casa con mi familia”, remarcó, apuntando a la importancia de equilibrar su vida laboral y personal.

Además, la modelo fue honesta sobre lo que siente al exponerse públicamente. Según contó, no disfruta del todo hablar de su intimidad en televisión y suele ser cauta a la hora de aceptar invitaciones. “Uno se expone un montón y al día siguiente estás en los portales. Aunque trates de hacerlo bien, podés salir mal”, reflexionó, dando cuenta del desgaste que implica mantenerse en el ojo mediático.

Consultada por su balance del 2025, Pampita Ardohain compartió una mirada optimista. Contó que este fue un año de estabilidad emocional y familiar, algo que valora mucho. Reveló que viajará de vacaciones con sus hijos y celebró que todo en materia laboral marcha “bárbaro”, anticipando que el año próximo será incluso mejor para ella.

También se refirió a su relación con Martín Pepa, con quien mantiene un vínculo a distancia. La modelo expresó que siguen juntos y que él actualmente se encuentra en Argentina, aunque aclaró que su pareja no está acostumbrada a la exposición mediática. Según dijo, no es que no le guste aparecer, sino que no pertenece al ambiente y prefiere mantenerse al margen por respeto a su propio estilo de vida.

A pesar de esta diferencia, Pampita Ardohain aseguró que la relación fluye de manera natural y que ambos se adaptan a los tiempos y distancias. Para ella, lo fundamental es contar con un equilibrio que le permita disfrutar de su familia, su trabajo y su vida sentimental sin perder la calma que tanto le costó construir.