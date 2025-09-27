En la quinta jornada de la Serie A, hubo protagonismo argentino de la mano de los tantos de Lautaro Martínez y Nicolás Paz. El Toro abrió el camino de la victoria para Inter de Milán, que se impuso 2-0 en su visita a Cagliari y empieza a remontar luego de un comienzo con dudas. Por su parte, el mediocampista ex Real Madrid sigue aportando en el Como, que igualó 1-1 ante Cremonese.

El atacante campeón del mundo con la Selección Argentina puso el 1-0 del Neroazzurro a los 9 minutos de juego, poniéndole la cabeza a un centro de Alessandro Bastoni para establecer su segundo tanto en esta campaña de Serie A y el número 117 de su trayectoria, estableciéndose como el quinto máximo anotador del Inter.

En el segundo tiempo, sobre los últimos minutos y ya sin Martínez en cancha, llegó el 2-0 definitivo a través de Pío Espósito, que empujó a la red un centro de Federico Dimarco para anotar el primer tanto de su carrera por liga italiana. De esta manera, Inter suma su segundo triunfo seguido y escala a 9 unidades junto a un lote de otros cuatro equipos, poniéndose a tres del líder Napoli, que jugará mañana.

Nico Paz sigue haciendo goles

El otro que aportó tantos en la fecha fue el surgido en Real Madrid, figura indiscutible del Como que terminó aguantando un 1-1 de local ante Cremonese con un hombre menos. El volante de la Scaloneta abrió el marcador a los 32 minutos del primer tiempo, apareciendo por el segundo palo para conectar de zurda un centro atrás de Jesús Rodríguez, quien luego vería la roja. No obstante, la visita igualó por intermedio de Franco Baschirotto (asistió Franco Vázquez, argentino nacionalizado italiano) y terminó empujando a los Lariani en el final luego de la expulsión, pero el duelo terminó igualado.

Es el tercer gol de Paz en lo que va de la Serie A, y es el argentino con más tantos en lo que va de la competencia. Además, tiene otras tres asistencias (dos en el duelo anterior frente a Fiorentina), lo que lo consolida como uno de los futbolistas con mejor presente en el campeonato italiano comenzando apenas su segunda temporada.