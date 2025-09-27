La goleada de Rosario Central por 3-0 ante Gimnasia (LP) en El Bosque tuvo una mancha para el Canalla por la grave lesión de Carlos Quintana, que tuvo que retirarse lesionado apenas comenzó el partido. Tras el encuentro, se confirmó que el zaguero sufrió una luxofractura cerrada en el tobillo izquierdo, tiene que operarse y se perderá el resto del 2025.

Apenas a los siete minutos de juego, Quintana protagonizó un choque aéreo con el mediocampista Mateo Seoane en la mitad de la cancha. Aunque ganó la disputa, el zaguero de 37 años recibió un golpe en el pómulo derecho y, en la caída, sufrió una torcedura severa en su tobillo izquierdo que obligó a que tuvieran que retirarlo en camilla, siendo reemplazado por Facundo Mallo.

Más tarde, Rosario Central informó a través de sus redes sociales el parte médico, confirmando la fractura de Quintana: "El jugador regresará junto al plantel con inmovilización en el tobillo y completará nuevos estudios en Rosario, a fin de programar su intervención quirúrgica en los próximos días", fue el mensaje del Canalla acerca del zaguero, que fue inmediatamente trasladado al Instituto Médico de La Plata, donde los estudios constataron el mencionado diagnóstico.

Otro zaguero afuera

El veterano defensor, que integra el plantel de Rosario Central desde enero de 2023 tras su paso por Argentinos Juniors, se suma a la lista de defensores lesionados del equipo junto al juvenil Juan Giménez, que también se encuentra fuera de las canchas desde agosto debido a un "esguince severo de rodilla derecha con afectación del ligamento cruzado anterior e interno y meniscal", que lo tendrá afuera de las canchas hasta 2026.