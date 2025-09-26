Por la 10ª fecha del Clausura 2025 en la Liga Profesional, Tigre derrotó a Central Córdoba de Santiago Del Estero 1 a 0 como visitante y se acomodó bien arriba en la tabla de posiciones de la zona A que tiene como líder transitorio a Unión de Santa Fe.

Los dirigidos por Diego Dabove encontraron el gol a los 14 minutos del complemento en el Madre de Ciudades, luego de un remate de larga distancia por parte de Elías Cabrera que se desvió en el camino y terminó superando la estirada del arquero Alan Aguerre.

Con este resultado, por el momento “El Forroviario” también se mantiene en zona de clasificación, pero el entusiasmo de su gente era mucho después de la remontada en La Bombonera contra Boca, en el 2 a 2 final de la semana pasada.

Con los resultados registrados hasta el momento, los dos equipos que tienen la gran chance de superar al Tatengue en las posiciones son Barracas que recién se presentará el lunes desde las 15:30 ante Belgrano como local y Estudiantes que completará el marte en Rosario ante Newell’s.

Sábado de súper acción

En la continuidad de la 10ª fecha, el sábado habrá otros cinco partidos por la Liga Profesional. Además de la presentación de Boca en Florencio Varela contra Defensa y Justicia, San Lorenzo recibirá a Godoy Cruz.

Además, el Rosario Central de Ángel Di María visitará a Gimnasia en La Plata. Aldosivi será local de Argentinos Juniors y Talleres de Sarmiento en el Mario Alberto Kempes.