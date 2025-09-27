Con un Ángel Di María encendido y ante un Gimnasia envuelto en una profunda crisis económica, Rosario Central se impuso en La Plata 3 a 0 por la 10ª fecha del Clausura 2025 en La Liga Profesional, pero quedó opacado por la increíble jugada de gol que le anularon al local en el complemento, cuando ya jugaba con un hombre de menos y lo privó del empate transitorio.

A los 15 del segundo tiempo, el árbitro Andrés Merlos juzgó de segunda amarilla una infracción menor de Fabricio Corbarlán en defensa. El jugador del Lobo tuvo que dejar la cancha y su equipo quedó con 10, perdiendo 1 a 0 de manera transitoria desde los 2 minutos del partido.

Con mucho de amor propio y después de haber sufrido la superioridad rival en todo el primer tiempo, Gimnasia fue con lo que pudo a buscar el empate y lo consiguió a los 21 con el cabezazo del delantero Merlo. Sin embargo, Merlos interpretó que antes del salto el jugador de los platenses empujó a su marcador y sancionó el tiro libre indirecto.

No necesitó de todo ello Central para justificar la victoria. Alejo Véliz a los 2 minutos del partido abrió la cuenta para la visita. La diferencia de jerarquía quedó plasmada sobre el césped entre una formación armada para ir por todo y otra que tiene como objetivo la Permanencia y sufre el día a día con su plantel y el resto de los empleados.

La jugada del primer tanto fue una buena transición por la derecha que tomó a Di María en conducción, Enzo Copetti le pasó por sus espaldas y el 11 lo asistió para que el delantero lanzara el centro de arrastrón, al primer palo, y el su compañero de ataque anticipara a toda la defensa local para sacudir la red.

Sobre el final del primer tiempo, el nivel de Di María fue tan alto en cancha que el público de Gimnasia lo ovacionó al momento de ir a patear un tiro de esquina. El campeón del mundo percibió el momento y saludó con su mano. Enorme reconocimiento para un verdadero crack, sin dudas de los nombres que pagan por sí mismo la entrada.

Lluvia torrencial

Bajo una lluvia torrencial se reanudó el complemento. Lo mejor para el local era el resultado corto, aunque estuviera en desventaja. Con entrega y actitud física emparejó las acciones en los primeros minutos.

El envión parecía que se terminaba llegando al cuarto de hora, cuando le mostraron la roja a Corbalán, pero la rebeldía de un necesitado plantel chocó con la importencia ante la actuación de Merlos que resulta imposible de justificar.

Las fuerzas físicas fueron disminuyendo en el Lobo que a los 37 sufrió el segundo gol del rival. Di María lanzó un tiro de esquina desde la derecha al primer palo que hizo contacto con la cabeza del ingresado Enzo Giménez y con una potente definición superó a Nelson Insfran

Quedaba tiempo para la frutilla del postre, el gol de de Di María a los 40 que recibió recostado sobre la izquierda, enganchó dentro del área y cruzó el remante para estampar la goleada.

Formaciones

Gimnasia La Plata: Nelson Insfran; Fabricio Corbalán, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva; Mateo Seoane, Facundo Di Biasi, Nicolás Garayalde; Norbert Briasco, Marcelo Torres, Manuel Panaro. DT: Alejandro Orfila.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Komar, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Enzo Copetti, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Ángel Di María, Alejo Véliz. DT Ariel Holan.