La 31ª fecha de la Liga Deportiva Confluencia se vio sacudida por una terrible noticia, la muerte de un niño de 11 años en el predio Municipal de Cipolletti, donde hace de local la Academia de Pillmatun en la Isla Jordán.

El anfitrión tenía preparado el domingo para jugar los partidos oficiales de primera y tercera división ante Experimental de Cinco Saltos y, como es habitual, las familias y simpatizantes de ambas parcialidades acompañaban a los planteles.

Por causas que deberán establecerse, un grupo de menores jugaban recreativamente a la pelota en uno de los espacios auxiliares, cuando el arco que delimitaba la improvisada "canchita" cayó encima de uno de ellos que se colgó del travesaño.

En ese momento se estaba desarrollando el encuentro preliminar de la programación oficial. Rápidamente, todos los partidos quedaron suspendidos en el Comahue de Río Negro, en señal de luto por la trágica noticia.

Identidad

El menor fallecido es el arquero de la prédecima de Academia Pillmatun, categoría 2014, por lo que toda la familia futbolera de la comunidad se encuentra consternada. Ellos mismos había tenido actividad programada por el club en horas de la mañana.

El plantel de predécima de la Academia Pillmatun en una salida a la cancha en el predio de la Isla Jordán.

La ambulancia trasladó de urgencia al menor hasta el Hospital cipoleño, Pedro Moguillanky, alrededor de las 14:30, bajo un código rojo que sumó patrulleros policiales entre el predio y el nosocomio, distantes a unos 8 kilómetros. Los daños terminaron siendo irreversibles y el médico de guardia informó su deceso ante la presencia de familiares y directivos del club local.