Un puente, mil historias: la caminata que une a Cipolletti y Neuquén

Este domingo Cipolletti y Neuquén se unen para celebrar, adelantado, el Día internacional de las Personas Mayores. Desde las 9 se va a desarrollar la segunda edición de la caminata simbólica “Un puente de amistad”.

Justamente, esta actividad se realizará sobre el Puente Carretero que une ambas localidades, en un evento organizado por los dos municipios. El punto de partida será la Plaza del Fortín, allí se hará la entrada para luego comenzar el recorrido.

El cierre está previsto para cerca del mediodía en la plaza de Turismo de Neuquén, con un show en vivo.

Desde el área de Deportes de Cipolletti, el director general Leandro Dómini confirmó que invitaron a todas las personas que participan de los programas de actividad física municipal adaptada, yoga y gimnasias blandas y los de personas mayores. Esperan, si el tiempo acompaña, que participen unas 500 personas.

La invitación también se amplió a la comunidad en general para sumarse junto con sus familias, en un cruce que tiene como objetivo reforzar la importancia de reconocer, promover y garantizar los derechos de las personas mayores.