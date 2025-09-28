A pesar del triunfo 3-1 ante Cuba de la Selección Argentina Sub-20 en su debut en el Mundial Sub-20 de Chile, las polémicas decisiones del árbitro Nazmi Nasaruddin complicaron lo que apuntaba a ser un encuentro más ameno para los de Diego Placente. La tarjeta roja a los diez minutos para Santiago Fernández y la omisión de un penal del arquero cubano Yurdy Hodelín contra Alejo Sarco llamaron mucho la atención.

La tarjeta verde, que está en etapa de prueba en este Mundial Sub-20 y le permite a los técnicos que el árbitro revise mediante el VAR alguna situación crucial del juego, fue utilizada por Diego Placente en las dos decisiones del árbitro. Sin embargo, luego de revisar las dos acciones, Nasaruddin sostuvo que la falta del central de Talleres era de roja y que el arquero cubano "toca la pelota".

Las decisiones que perjudicaron a Argentina

A los 10 minutos, ya con el duelo 1-0, Fernández vio la tarjeta roja por cortar un ataque de Alessio Raballo. Tras la advertencia del línea, el árbitro oriundo de Malasia lo expulsó por evitar una ocasión manifiesta de gol. Enseguida, el entrenador argentino, Diego Placente, activó una revisión con la nueva modalidad de Football Video Support (FVS), entregándole al juez la tarjeta verde. El malayo, sin embargo, mantuvo su decisión cuando vio la jugada en la pantalla.

Pocos minutos más tarde, llegó una nueva polémica: todo el banco argentino pidió un penal a favor por una infracción del arquero Hodelin sobre Sarco dentro del área. El guardameta se lanzó a rechazar y arremetió contra el punta que estaba de espaldas y terminó cayendo encima suyo. A pesar del segundo pedido de Placente para que el juez revisara y diera la pena máxima, el asiático no rectificó. Así, Argentina se quedó sin posibilidades de reclamo, ya que según el protocolo del FVS, cada equipo tiene dos posibilidades por encuentro de solicitar que los árbitros vean en la pantalla del VAR las jugadas.

A pesar de esto, el conjunto albiceleste pudo hacerse con los tres puntos e inició de buena manera el Mundial Sub-20. No obstante, los errores del árbitro y la falta de rectificación ante la solicitud argentina fue una de las cosas que más resaltó dentro del encuentro. Ahora, el combinado nacional deberá afrontar sin Fernández el próximo duelo ante Australia del próximo miércoles.